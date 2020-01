Il Tucu torna titolare dopo l'infortunio mentre Fonseca sceglie Under al posto del capitano. Out anche Kolarov, c'è Spinazzola.

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 16:46 | aggiornato 26/01/2020 16:51

Il derby romano non è mai una partita come le altre e specialmente oggi le due squadre capitoline si giocano moltissimo del loro campionato: Roma e Lazio arrivano alla stracittadina con i rispettivi obiettivi di restare attaccata al treno Champions League e quello di sorpassare l'Inter al secondo posto in classifica.

I giallorossi hanno tantissimi problemi di formazione per via degli infortuni e al posto di Diawara, che starà fuori a lungo dopo il problema al menisco accusato nella sfida contro la Juventus, ci sarà Cristante. Qualche sorpresa sulle fasce in attacco e in difesa, visto che non giocherà Kolarov dal primo minuto (al suo posto ci sarà Spinazzola) mentre Kluivert sarà titolare nel tridente offensivo dietro Dzeko al posto di Florenzi.

Formazione tipo invece per Simone Inzaghi, che ha recuperato anche Correa pronto a partire dal primo minuto accanto a Immobile con Caicedo che si accomoda in panchina. Sta bene anche Luis Alberto che completerà il centrocampo assieme a Lucas Leiva e Milinkovic-Savic.

Kluivert partirà titolare nel derby contro la Lazio, panchina per Florenzi

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lazio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko .

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.