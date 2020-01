Abbiamo fatto peggio di quanto ci si aspettasse perché abbiamo abituato bene tutti, oggi la Roma ha giocato meglio di noi e quindi ci teniamo stretto questo punto. Potevamo far meglio, siamo migliorati nella ripresa ma va bene così. Siamo arrivati a questa partita con Luis Alberto e Correa non al meglio, li avrei voluti cambiare allo stesso momento ma avevo già fatto una sostituzione: se Luis si è arrabbiato vuol dire che ci aiuterà a vincere la prossima.

