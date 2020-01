Un pareggio che sa di rammarico per la Roma: il derby contro la Lazio è terminato 1-1 dopo due gravi errori dei due portieri Strakosha e Pau Lopez ma i giallorossi hanno fatto una partita migliore e probabilmente meritavano il successo.

Ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale è arrivato il commento di Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma ha commentato la prestazione della sua squadra dicendosi rammaricato per i mancati 3 punti.

Non ho parlato con Pau Lopez, è un grande portiere e può succedere. Sono triste perché quello che i ragazzi hanno fatto mi rende orgoglioso, abbiamo fatto una bellissima partita contro una grande squadra. Abbiamo giocato con coraggio nella loro metà campo: se fai così è più facile credere in questa squadra, meritavano il risultato. Kluivert e Under hanno lavorato tanto proprio come voglio io, ma tutti hanno giocato benissimo. Spinazzola era più alto di Santon ma sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto anche perché non è facile creare tanto contro una squadra come la Lazio.