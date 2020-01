Il Napoli ritrova la vittoria in campionato e lo fa nella partita più importante, contro la Juventus di Sarri nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. Il 2-1 degli azzurri permette alla squadra di Gattuso di rialzare la testa e a Lazio e Inter di accorciare in classifica sui bianconeri.

Dopo la partita sono arrivate le dichiarazioni proprio dell'allenatore del Napoli, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua soddisfazione per i 3 punti conquistati contro i campioni d'Italia.

Stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina, di cui non mi capacitavo. Abbiamo fatto abbastanza danni in questi mesi, ora dobbiamo pedalare ed essere ancora squadra. Il gol alla fine mi ha infastidito perché non si deve regalare nulla, da quando sono arrivato ho preso solo gol regalati: ma sono soddisfatto e faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno lavorato bene in questa settimana. Non pensiamo che i problemi siano finiti, abbiamo vinto contro una grande squadra ma non mi fido ancora e vivo alla giornata.