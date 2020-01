La lettera d'amore di Kobe Bryant al basket

"Ti ho dato tutto, dalla mia mente al mio corpo, dal mio spirito alla mia anima". Così Kobe Bryant disse addio al basket con una lettera.

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 22:40 | aggiornato 27/01/2020 00:29

Kobe Bryant se n'è tragicamente andato in un incidente in elicottero all'età di 41 anni. In queste ore di dolore torna d'attualità la lettera che lo statunitense scrisse nel novembre 2015 per dare l'addio al suo amato basket. Parole, quelle di chi ha vinto 5 anelli NBA e due Olimpiadi, che hanno ispirato un corto da Oscar, "Dear Basketball", vincitore della statuetta nel 2018.