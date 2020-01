Il Toro è stato espulso nel recupero per proteste da Manganiello e potrebbe essere squalificato per due giornale. Ma c'è il precedente Balotelli...

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 18:53 | aggiornato 26/01/2020 18:58

La reazione di Lautaro Martinez contro Manganiello, che gli è costata l'espulsione nella partita fra Inter-Cagliari, non avrà influito molto sul risultato della partita di San Siro ma potrebbe portare a una dura squalifica nei confronti dell'attaccante argentino.

Il centravanti nerazzurro ha inveito contro il direttore di gara dopo un mancato fischio e un successivo cartellino giallo: dopo che l'arbitro gli ha mostrato il rosso, ha perso la testa protestando in maniera ancora più veemente e uscendo infuriato, trattenuto persino da qualche compagno di squadra.

Ora la paura di Conte è che Lautaro Martinez venga squalificato per più di una giornata, sanzione sicura vista l'espulsione: se nel referto di Manganiello ci saranno scritti insulti molto pesanti, il Toro potrebbe saltare non solamente la partita con l'Udinese ma il derby col Milan in programma il 9 febbraio.

Lautaro Martinez rischia una lunga squalifica dopo Inter-Cagliari

Inter-Cagliari, cosa rischia Lautaro Martinez dopo il rosso?

Una squalifica di almeno due giornate sembra la possibilità più concreta ma a far sperare l'Inter c'è un precedente di pochi giorni fa e che riguarda Balotelli, espulso proprio contro il Cagliari e sanzionato con due turni di stop. Uno dei quali però dato perché era in diffida: se il metro di giudizio sarà lo stesso (Martinez non era diffidato) l'argentino potrebbe cavarsela saltando solamente la partita di Udine.