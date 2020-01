Inter-Cagliari è una partita che si porterà dietro una lunga scia di polemiche, in particolare per quanto successo nei minuti di recupero con l'espulsione a Lautaro Martinez e le proteste di tutta la panchina nerazzurra nei confronti dell'arbitro Manganiello.

Conte non ha voluto parlare dopo il fischio finale, lasciando lo stadio San Siro furioso ma ai microfoni di Sky Sport 24 è arrivato Samir Handanovic. E il capitano dell'Inter ha analizzato con grande lucidità l'1-1 arrivato nella seconda giornata del girone di ritorno di campionato contro i Sardi.

Non abbiamo pareggiato per colpa dell'arbitro. Ci brucia perché non abbiamo vinto ma abbiamo sprecato troppe occasioni, sull'arbitro abbiamo solamente detto che non fischiava nulla ai nostri attaccanti. Ma non è questa la ragione per cui non abbiamo battuto il Cagliari.