Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto.

Solo un grande spavento. Si può riassumere così la vicenda che ha coinvolto nella giornata di ieri Gaetano Castrovilli . Il centrocampista era stato costretto a uscire al 65' della partita all'Artemio Frachi tra Fiorentina e Genoa per uno stato confusionale ed era sto portato immediatamente in ospedale.

