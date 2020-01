Il Valdanito è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Defensa y Justicia, prende il posto di Mario Soso.

Nuova avventura in panchina per Hernan Crespo, che riparte dalla sua Argentina. Dopo l'esperienza al Banfield, ecco un'altra avventura in patria per l'ex attaccante tra le altre di Milan, Inter e Parma.

Il Valdanito è infatti stato scelto come allenatore del Defensa y Justicia, andando così a sostituire Mario Soso, che aveva rassegnato le dimissioni per divergenze con la dirigenza.

Hernan Crespo arriva con la squadra attualmente posizionata al sedicesimo posto in classifica, con l'obiettivo (molto complicato) di qualificarsi alla prossima Copa Sudamericana (l'equivalente della nostra Europa League), dopo essere riuscita nello scorso campionato a conquistare per la prima volta nella sua storia l'accesso alla Copa Libertadores, cioè il torneo sudamericano più importante in assoluto (corrispondente alla Champions League in Europa).