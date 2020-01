Ci sono ancora alcuni dettagli da limare per raggiungere l'intesa ma tutte le parti vogliono chiudere l'affare nel calciomercato di gennaio per riportare Suso nel campionato spagnolo dove giocò con la maglia dell'Almeria. E chiudere qui l'avventura al Milan, con una metà di stagione particolarmente negativa.

La storia fra Suso e il Milan è ormai sempre più vicina al termine : l'esterno offensivo infatti starebbe pensando di andare via dal campionato italiano già durante il calciomercato invernale per via del poco spazio ottenuto nelle ultime settimane, col Siviglia molto interessato.

