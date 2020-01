Trio di rinforzi per i giallorossi, come confermato da Petrachi: "Si sposano con la nostra filosofia. E per il giocatore del Barcellona non ci sarà clausola di riacquisto".

La Roma piazza un triplo colpo di calciomercato in modo da dare a Fonseca i rinforzi necessari non solamente per la stagione in corso ma anche per il futuro: in arrivo a Trigoria ci sono Ibanez, Perez e Villar.

Il difensore brasiliano preso dall'Atalanta era già presente all'Olimpico dopo essere sbarcato nella Capitale oggi e rappresenterà uno dei talenti in prospettiva da far crescere in giallorosso per il reparto difensivo.

Per quanto riguarda i due colpi di calciomercato che arriveranno dalla Liga, l'affare che porterà il giovane esterno del Barcellona alla Roma è vicinissimo alla chiusura come confermato dallo stesso direttore sportivo Petrachi nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del derby contro la Lazio.

Perez sarà il prossimo rinforzo per la Roma: costerà 13 milioni di euro

Calciomercato, trio di rinforzi per la Roma: ecco Ibanez, Villar e Perez

Il dirigente giallorosso ha commentato le voci sui probabili acquisti per Fonseca confermando anche la trattativa per Villar, giovane mediano in forza all'Elche che dovrebbe essere il centrocampista di prospettiva promesso dallo stesso Petrachi qualche settimana fa.