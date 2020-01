Calciomercato, Piatek spinge per lasciare il Milan: c'è il Tottenham

Il polacco non accetta più la panchina e vuole andare via: gli Spurs di Mourinho lo vogliono come sostituto dell'infortunato Kane.

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 16:25 | aggiornato 26/01/2020 16:30

Piatek ha le valigie in mano e si prepara a dire addio al Milan già nella sessione invernale di calciomercato. L'ex attaccante del Genoa è ormai indietro nelle gerarchie di Pioli complici l'arrivo di Ibrahimovic e l'esplosione di Rebic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pazienza del polacco si sarebbe esaurita: dopo l'incontro con la dirigenza di ieri il centravanti sarebbe intenzionato a chiedere di partire per non perdere il treno della convocazione a Euro 2020. Il club più interessato a Piatek sarebbe il Tottenham, che dopo il grave infortunio di Harry Kane non ha ancora ritrovato il suo sostituto sul calciomercato. Mourinho vorrebbe il rossonero e chissà che i soldi che presto entreranno nelle casse degli Spurs per Eriksen non servano a portarlo a Londra, col Milan che non vuole fare molti sconti per via dei 35 milioni spesi un anno fa.