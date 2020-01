Il centrocampista argentino classe 2001, di proprietà del Newell's Old Boys, a un passo dai bianconeri: in arrivo il passaporto comunitario.

di Redazione Fox Sports - 26/01/2020 11:18 | aggiornato 26/01/2020 14:09

Colpo in prospettiva della Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta per chiudere l'affare con il Newell's Old Boys per Enzo Barrenechea, 18enne centrocampista argentino dotato di grande tecnica e di cui in patria si parla un gran bene.

Classe 2001, Barrenechea era stato "opzionato" già in estate e girato al Sion in Svizzera, dove ha collezionato complessivamente 533 minuti con la selezione under 21 della società elvetica. Per il tesseramento ufficiale si attendeva che il ragazzo si procurasse il passaporto comunitario.

Adesso - come riportato da La Gazzetta dello Sport - il centrocampista centrale argentino si trova a Torino, pronto per firmare con il club bianconero ed essere aggregato inizialmente alla Primavera della Juventus.