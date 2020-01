L'American Airlines Center di Dallas (Texas) è il teatro dell'ultimo show WWE prima dell'attesissima Rissa Reale.

di Marco Ercole - 25/01/2020 08:30 | aggiornato 25/01/2020 13:35

L'American Airlines Center di Dallas (Texas) è il teatro dell'ultima puntata di SmackDown e in generale dell'ultimo show WWE prima dell'attesissima Royal Rumble 2020, uno dei ppv più affascinanti della World Wrestling Entertainment.

Nel corso di questa edizione della Rissa Reale, però, ci sarà anche il match con in palio il titolo Universale tra Bray Wyatt e Daniel Bryan, che stasera dovranno firmare i rispettivi contratti nella classica cerimonia che si terrà sul ring.

WWE SmackDown, 24 gennaio 2020

In programma pure un altro appuntamento della saga tra le fazioni composte da Roman Reigns e The Usos da una parte, King Corbin, Robert Roode e Dolph Ziggler dall'altra, in un 6 man tag team match, a pochi giorni dalla sfida alla Royal Rumble 2020 tra lo stesso Big Dog e il vincitore dell'ultima edizione del King of the Ring.

Questo e molto altro nella puntata di SmackDown che stiamo per raccontarvi come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show.

Roman Reigns e The Usos vs King Corbin, Dolph Ziggler e Robert Roode

Roman Reigns si rivolge alla sua famiglia, The Usos, per mantenere la supremazia su King Corbin e sulla sua corte a poche ore dalla Royal Rumble.

Bayley interrompe l'intervista di Lacey Evans

Mentre Lacey Evans si apre a Michael Cole in vista di una resa dei conti alla Royal Rumble potenzialmente in evoluzione, la campionessa di SmackDown Women Bayley coglie l'occasione per attaccare la suo sfidante.

Carmella e Dana Brooke annunciano l'ingresso alla Royal Rumble 2020

Carmella e Dana Brooke inseriscono i loro nomi nel Royal Rumble Match femminile, mentre la rissa continua di Lacey Evans e Bayley si riversa nella loro intervista.

Rissa al femminile stile Royal Rumble

Le tensioni tra Lacey Evans e Bayley raggiungono il massimo storico mentre una rissa selvaggia tra le due concorrenti interrompe il match di Alexa Bliss e Nikki Cross contro Fire & Desire.

Il duetto di Braun Strowman ed Elias

Mentre The Monster Among Men era pronto a condividere i suoi talenti vocali con l'universo WWE, il campione intercontinentale Shinsuke Nakamura è arrivato con Cesaro e Sami Zayn per interrompere la performance.

Braun Strowman ed Elias vs Cesaro e Shinsuke Nakamura

Elias torna sul ring e si unisce a Braun Strowman per affrontare Shinsuke Nakamura e Cesaro.

Sheamus sfida Shorty G

The Miz e John Morrison renderanno la RR "assolutamente da vedere"

The Miz annuncia il suo ingresso e quello di John Morrison nel Royal Rumble Match e promette di prendere il suo giusto posto nel main event di WrestleMania.

Kofi Kingston vs John Morrison

Kofi Kingston affronta John Morrison mentre la rivalità tra The New Day e The Guru of Greatness & The Miz continua a intensificarsi.

The Fiend firma il contratto per affrontare Daniel Bryan

"The Fiend" Bray Wyatt prima si propone di far riconsiderare a Daniel Bryan alla sua decisione per la Royal Rumble e poi firma il contratto con il sangue per organizzare una contorta resa dei conti.