Tutto quello che c'è da sapere sul ppv che si svolgerà nel Minute Maid Park di Houston (Texas) nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio.

di Marco Ercole - 25/01/2020 16:00 | aggiornato 25/01/2020 16:29

Tutto pronto per la Royal Rumble 2020, 33esima edizione dell'omonimo ppv di wrestling prodotto dalla WWE. In questa occasione si svolgerà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio al Minute Maid Park di Houston (Texas).

Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti di questo sport-entertainment, che ospita uno dei più affascinanti tipi di incontro, la Rissa Reale a 30 uomini (o 30 donne) che rappresenta il primo tassello per la costruzione della Road to WrestleMania. Il vincitore del Royal Rumble Match, così come la vincitrice della versione femminile, si garantirà infatti un posto nel main event dello Showcase of the Immortals, che quest'anno si terrà il 5 aprile 2020 al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida.

WWE Royal Rumble 2020, tutto quello che c'è da sapere

Come funziona il Royal Rumble Match? Semplicissimo. All'incontro partecipano 30 wrestler, ma solamente due iniziano l'incontro sul ring e uno di loro in questa occasione sarà addirittura Brock Lesnar, il campione WWE che ha deciso di auto-inserirsi come numero 1 per dimostrare di essere il più forte in assoluto.

Tutti gli altri contendenti raggiungeranno il quadrato ogni 90 secondi circa e l'ordine sarà stabilito tramite sorteggio. A vincere sarà l'ultimo a rimanere sul ring, considerando che le eliminazioni possono avvenire esclusivamente mandando l'avversario fuori dal ring al di sopra della terza corda e facendogli toccare terra con entrambi i piedi.

Quando e dove vedere la Royal Rumble 2020

La Royal Rumble 2020 si terrà nella notte italiana tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio e il ppv potrà essere visto su SkySport in PPV (con telecronaca italiana) oppure attraverso il WWE Network (in lingua originale).

L'evento a pagamento inizierà all'una di notte, ma già un'ora prima ci sarà il consueto kickoff dello show, che si potrà vedere gratuitamente qui su FOXSports.it, nell'articolo dove sarà realizzata la diretta scritta dello show. Ecco qui di seguito tutti gli incontri in programma, con possibilità di esprimere i vostri pronostici:

Becky Lynch (c) vs Asuka

WWE Raw Women's Championship Match

Becky Lynch (c) vs Asuka

WWE Raw Women's Championship Match



"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs Daniel Bryan

WWE Universal Championship Strap match

"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs Daniel Bryan

WWE Universal Championship Strap match



Andrade (c) (con Zelina Vega) vs Humberto Carrillo

WWE United States Championship Match

Andrade (c) (con Zelina Vega) vs Humberto Carrillo

WWE United States Championship Match



King Corbin vs Roman Reigns

Falls Count Anywhere match

King Corbin vs Roman Reigns

Falls Count Anywhere match



Bayley (c) vs Lacey Evans

WWE SmackDown Women's Championship

Bayley (c) vs Lacey Evans

WWE SmackDown Women's Championship



Sheamus vs Shorty G

Single Match

Sheamus vs Shorty G

Single Match



Women's Royal Rumble match

WWE WWE WWE Women's Royal Rumble match

Women's Royal Rumble match



Men's Royal Rumble match

Men's Royal Rumble match