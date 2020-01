Valencia-Barcellona, scontri tra tifosi prima della gara

Davanti il Mestalla scontri violenti tra le due tifoserie.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 15:23 | aggiornato 25/01/2020 15:28

Alle 16 si gioca Valencia-Barcellona, gara della 21ª giornata della Liga, ma la situazione è tutt'altro che tranquilla. Poco prima della gara, infatti, due gruppi delle rispettive tifoserie sono entrati in contatto e sono arrivati agli scontri, provocando una vera e propria guerriglia tra le strade di Valencia.

Come riporta Cadena SER, i due gruppi si sono scontrati utilizzando fumogeni, sedie e qualsiasi altra cosa avessero a disposizione come arma di aggressione. Le due falangi delle tifoserie hanno aggredito anche la polizia, intervenuta per sedare gli animi e riportare la calma.

Más vídeos que me envían de la pelea entre ultras del Valencia y del Barça... pic.twitter.com/mJLx3l5IEW — Alex Silvestre (@alexsilvestreSZ) January 25, 2020

La polizia non ha ancora comunicato se ci siano feriti o morti, ma quel che è certo che la gara non subirà variazioni nell'orario di inizio, programmato sempre per le 16.