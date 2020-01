Torino-Atalanta: Ilicic firma lo 0-4 con un gol da centrocampo

Un minuto dopo Ilicic segna anche il terzo gol personale, portando il risultato sul 5-0. Assist di Gomez e Ilicic che batte Sirigu per la terza volta con un tocco semplice di sinistro, arrivando a quota 13 gol in stagione, a una lunghezza da Lukaku e a 3 da Cristiano Ronaldo.

È il 53' di Torino-Atalanta , il risultato è sul 3-0 per la Dea a fine primo tempo, ed è in questo momento che Ilicic si inventa la magia. Fallo a centrocampo per un anticipo errato di Djidji ed ecco che lo sloveno arriva sulla palla correndo, vedere Sirigu fuori dai pali e decide di concludere in porta. Il risultato è un tiro a palombella che si insacca all'incrocio con Sirigu che corre impotente verso la sua porta.

