Christie è un difensore centrale irlandese classe 1992 in forza al Fulham, nella seconda divisione inglese. A scrivere della trattativa è il Corriere dello Sport, che sottolinea come Petrachi si sia già mosso col club inglese facendo una richiesta ufficiale per il giocatore. L'affare è però legato alla cessione di Juan Jesus alla Fiorentina: una volta ceduto il brasiliano, la Roma è pronta a puntare Christie e regalare un difensore in più a Fonseca.

Il calciomercato della Roma è pronto a entrare nel vivo. I giallorossi, dopo aver visto sfumato Politano, hanno cambiato obiettivo e si concentrano su Carles Perez del Barcellona ma non solo. Il direttore sportivo Petrachi sta preparando un colpo in difesa che risponde al nome di Cyrus Christie .

