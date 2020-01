Una Lazio delusa e arrabbiata quella che si presenterà domani in campo contro la Roma, nel derby della Capitale, parola di Inzaghi. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, partendo proprio dalla Coppa Italia:

Sappiamo cosa rappresenta il derby, per noi e per la tifoseria. Ci arriviamo delusi e arrabbiati per quello che è successo martedì in Coppa, abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere. Siamo usciti da una competizione che per noi è importante.