Il tecnico: "Perotti e Pastore ci saranno".

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 15:41 | aggiornato 25/01/2020 15:46

Roma-Lazio è un derby che significa tante cose. I biancocelesti potrebbero raggiungere la tredicesima vittoria consecutiva in campionato mentre la squadra di Fonseca potrebbe ridurre in gap in classifica proprio ai danni della Lazio. Fonseca parte proprio dal calore dei tifosi dimostrato a Trigoria prima del match:

È bellissimo vedere l'appoggio dei nostri tifosi, sono molto contento del loro sostegno, per noi è importantissimo. È vero che in ogni momento ci hanno fatto sentire il loro apporto. Adesso dobbiamo lottare per loro e fare una buona gara perchè meritano il nostro impegno. Sui recuperi:

Abbiamo Perotti e Pastore, non possono iniziare la partita ma saranno in panchina. Questa è una buona notizia. La squadra sta bene ed è fiduciosa. Kluivert sta migliorando rispetto all'ultima partita. Con questa situazione di Perotti e Zaniolo, si è allenato pochi giorni e ha giocato 90 minuti. Dopo Genova era molto stanco. Per un giocatore infortunato per molto tempo non è facile giocare immediatamente. Contro la Juve non ha fatto una buona gara, gli ho parlato ma era stanco. Adesso ha recuperato bene, domani sarà un giocatore diverso.

Sullo striscione contro Zaniolo:

Chi lo ha fatto non è un tifoso di calcio, non ama questo sport.

Sulla carica alla squadra: