Accordo totale tra le due società per il trasferimento del centrocampista. Adesso si cerca l'accordo col giocatore.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 18:55 | aggiornato 25/01/2020 19:01

La Roma ha trovato il sostituto di Nicolò Zaniolo per il resto della stagione. Si tratta di Carles Perez, centrocampista del Barcellona classe 1998 che si trasferirà in giallorosso in questa sessione di mercato.

Come riporta Sky Sport, le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Perez sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Le condizioni dell'obbligo sono piuttosto semplici, e l'affare si chiuderà per una cifra vicina ai 13 milioni di euro.

Adesso la palla passa alla Roma che dovrà trovare l'accordo economico col giocatore, ma non dovrebbero esserci problemi su questo versante. Una volta trovata l'intesa, Perez sarà atteso a Roma per le visite mediche che completeranno il suo trasferimento alla corte di Fonseca.