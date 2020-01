Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria in casa del Brescia.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 02:28 | aggiornato 25/01/2020 02:33

Dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Brescia, ha parlato così a Sky Sport il tecnico del Milan Stefano Pioli:

Non un Milan bello? Ma vincente. Certo, possiamo giocare meglio. Ma adesso abbiamo l'atteggiamento giusto, sappiamo soffrire e sappiamo di avere le qualità giuste per vincere le partite. Dobbiamo migliorare, siamo soddisfatti degli ultimi risultati, la mentalità è giusta. Ma a livello tecnico e tattico dobbiamo fare meglio per arrivare a ciò che vogliamo. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Stiamo guarendo, siamo completamenti diversi rispetto a prima. Abbiamo cambiato situazioni e posizioni in campo. Abbiamo cambiato soprattutto atteggiamento. Abbiamo voglia di fare la partita, ma ci sono ancora tantissime partite. Anche stasera abbiamo capito quanto sia difficile il campionato. Il Brescia ci ha messo in difficoltà, ha avuto le sue occasioni

Sulla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina:

Sarà una gara fondamentale, dovremo fare meglio a livello tecnico

Su Ibra:

Non è un caso che la svolta sia arrivata dopo il suo arrivo, lui è un valore aggiunto per presenza e spessore. Poi è stata brava tutta la squadra a lavorare in modo da invertire la rotta dopo la caduta violenta e dannosa di Bergamo. Zlatan ci ha aiutato, ma sono stati bravi pure i compagni a capire che dovevamo cambiare

Sul mercato:

Se ci saranno uscite ci saranno entrate. I dirigenti stanno lavorando, aspetto. Tireremo le somme venerdì, dopo l'ultimo giorno. Paquetá? Sta attraversando un momento particolare. Chiaro che avrei preferito portarlo con me. Sino a ieri non aveva manifestato nessuno stato d'animo in particolare, poi si è detto poco sereno e ho preferito non convocarlo. Meglio un buon allenamento di una presenza passiva

