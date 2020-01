Napoli, Zielinski: "Sarri ormai è un avversario, vogliamo batterlo"

Juventus, Tuchel conferma la trattiva per Kurzawa: "Non lo convoco"

Impresa? Perchè no? Abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro chiunque, a partire dal Liverpool che abbiamo battuto in casa. Napoli-Juventus può cambiare la stagione, sappiamo qual è il clima attorno alla gara, i nostri tifosi ci sostengono tanto e noi daremo tutto. Vogliamo fare una bellissima gara e vincerla.

Ci siamo lasciati dietro queste cose. La gara con la Lazio ci ha dato qualcosa in più, recupereremo i punti in classifica.

La personalità nello spogliatoio è tanta, anche se sono andati via Hamsik, Reina e Albiol, che hanno fatto tanto. Sostituirli non è semplice, ma in questa squadra c'è la qualità per venirne fuori.

Sarri ha lasciato un buon segno, la squadra ha fatto bene e giocato un buon calcio. Di sicuro i tifosi non lo dimenticheranno, ma adesso è alla Juventus ed è una cosa che a Napoli non viene molto rispettata dai tifosi. Se gli parlerò? Vediamo, ci conosciamo da molto tempo e siamo stati insieme ad Empoli. Mi ha lasciato un buon ricordo, mi ha dato tanto ed è un grandissimo allenatore. Ma adesso siamo avversari e dobbiamo batterlo.

