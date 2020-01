Calciomercato Napoli: Giuntoli rilancia per Amrabat

Il ds Giuntoli ha alzato la cifra dell'ingaggio: adesso palla al giocatore.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 19:41 | aggiornato 25/01/2020 19:47

Il Napoli non si ferma. Dopo aver chiuso per Politano, i partenopei pensano anche al futuro. Il direttore sportivo Giuntoli vorrebbe portare a Napoli Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino in forza al Verona che si è messo in mostra in questa parte di stagione.

Il Napoli ha già provato a convincere il giocatore a trasferirsi all'ombra del Vesuvio, visto il contratto in scadenza a giugno, ma il nodo resta quello dell'ingaggio. Adesso Giuntoli si è spinto oltre: ha offerto 2 milioni per cinque anni ad Amrabat, come scrive la Gazzetta dello Sport. Si tratta di un'offerta che continua a non convincere l'agente del marocchino classe 1996, che chiede una clausola rescissoria bassa. Il Napoli non transige su questo elemento, e questa è l'ultima offerta che Giuntoli presenta all'entourage del giocatore che, adesso, dovrà prendere una decisione.