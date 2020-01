Milan, Massara: "Paquetá al PSG? Non non andrà via, siamo contenti di lui"

È concentrato su questa gara come tutti. Vogliamo proseguire il nostro percorso e per questo c'è bisogno della massima attenzione da parte di tutti. Kessiè rimane a fino a fine stagione? Certo

Lucas non andrà via a breve, è un ragazzo serio, molto sensibile e responsabile. Sta vivendo un periodo di appannamento, sa di non essere al top, ha parlato con l'allenatore e insieme hanno deciso fosse meglio rimanere a lavorare a Milanello, così da farsi trovare già pronto da martedì. Non c'è nessun problema. Leonardo lo vuole al PSG? Noi siamo contenti di Lucas e sicuri che potrà dare un contributo alla squadra. È fisiologico possano esserci delle difficoltà

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK