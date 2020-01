Guardiola: "Come definirei David Silva? Un po' bastardo"

Questa è la definizione perfetta che ne diede Mendilibar (tecnico dell'Eibar, ndr). Ha imparato a giocare a calcio per strada, come se fosse minacciato. Non si può capire la grandezza di David e apprezzare tutte le sue qualità finchè non le conosci. Ha il rispetto di tutti i colleghi, dei compagni di squadra, degli avversari e degli allenatori, di tutti. E se lo è guadagnato.

