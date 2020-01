Juventus, Tuchel conferma la trattiva per Kurzawa: "Non lo convoco"

Se ho dato l'ok allo scambio? Sì, ma non c'è ancora niente di deciso tra le due società. I discorsi tra Juventus e PSG sono ancora aperti, la situazione non è chiara, ed ecco perchè Kurzawa non sarà nel gruppo di giocatori convocati per Lille.

Juventus e PSG continuano a trattare per definire lo scambio che vede coinvolti Layvin Kurzawa e Mattia De Sciglio . I due giocatori faranno il tragitto inverso, con Kurzawa alla Juventus e l'ex Milan agli ordini di Tuchel, in quello che dovrebbe essere una trattativa alla pari senza conguaglio economico.

