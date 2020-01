Inter, Conte in conferenza stampa prima del Cagliari

Milan, Massara: "Paquetá al PSG? Non non andrà via, siamo contenti di lui"

Milan, Massara: "Paquetá al PSG? Non non andrà via, siamo contenti di lui"

Anche i tifosi devono capire che è iniziato un percorso, abbiamo perso solo una partita da inizio anno con la Juventus. Non perdiamo di vista la realtà, dobbiamo restare coi piedi piantati per terra e apprezzare quello che arriva.

Già il fatto che siamo arrivati nel giro di sei mesi a considerare negativo un pareggio con il Lecce significa che la credibilità dell'Inter è cresciuta di tanto. Non mi sembra che in passato un pareggio fuori casa fosse considerato un passo falso. Bisogna rimanere coi piedi per terra e accettare le cose nella maniera giusta restando umili. Noi stiamo facendo un percorso e qualcuno continua a non volerlo capire.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK