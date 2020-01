Mino Raiola ha parlato a Sky Sport di alcuni dei suoi assistiti, a cominciare da Zlatan Ibrahimovic:

Non è un nuovo Ibra, perché per me è sempre quello solito, che ha voglia di vincere. Penso che stia cercando di fare il suo meglio per la squadra, che è quello che era il suo obiettivo. Il mio obiettivo invece è quello di farlo finire, se proprio deve finire la sua carriera che io spero non finisca mai, in una delle più grandi squadre d'Europa dove il calcio è più prestigioso che in America. Perché ci ha pensato tanto prima di tornare al Milan? Non so se ha pensato tanto, erano le tempistiche normali di una trattativa. Poi il Milan, con un fondo alle spalle come Elliott, magari non reagisce con i tempi che avevamo noi e magari noi per il Milan non reagivamo con i tempi che avrebbero voluto loro. Alla fine va bene, poi c'erano tante alternative, tante storie sul piatto. Quando cominci a pensare ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Se ha scelto il Milan vuol dire che questa era la sua volontà