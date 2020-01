Fiorentina-Genoa: Criscito sbaglia il primo rigore in carriera

Il difensore fallisce per la prima volta dal dischetto.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 18:28 | aggiornato 25/01/2020 18:33

È passato un quarto d'ora quando Pezzella stende Favilli nell'area della Fiorentina. Orsato non ha dubbi: rigore per il Grifone e Pezzella ammonito. Sul dischetto si presenta Criscito, rigorista del Genoa che in carriera non ha mai fallito. Ma c'è sempre una prima volta, e al difensore è toccato oggi. Si fa ipnotizzare da Dragowski, che para il forte tiro centrale con i piedi e rimette la palla in gioco.

Per Criscito è il primo rigore sbagliato in carriera, che ha segnato 13 volte dal dischetto. La prima rete nella stagione 2015/16 in Russia, contro la Dinamo Mosca, mentre l'ultimo gol è stato il 5 gennaio scorso, quando Criscito ha siglato il rigore del 2-1 contro Consigli, dando la vittoria al Genoa.