Mou spinge Eriksen all'Inter: non convocato per il Southampton

Il danese sempre più vicino al club nerazzurro.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 17:44 | aggiornato 25/01/2020 17:49

Christian Eriksen si appresta ormai a diventare un giocatore dell'Inter. L'affare per portare il centrocampista danese a Milano è ormai in dirittura d'arrivo, con Marotta e Ausilio che hanno lavorato con gli intermediari nella giornata di ieri per definire il trasferimento del giocatore.

Un'ulteriore conferma della buona riuscita dell'affare la dà proprio Josè Mourinho e la sua lista di convocati per la gara che vede contro il Totteham impegnato contro il Southampton in FA Cup. Il nome di Eriksen non figura né tra i titolari né tra i giocatori in panchina, ulteriore indizio che spinge il danese verso il nerazzurro.

Come riporta Sky Sport, l'affare si chiude per circa 20 milioni di euro, bonus compresi, mentre al giocatore ne andranno circa 10 a stagione.