Allan in Brasile per la nascita del figlio: niente Napoli-Juventus

Allan in Brasile per la nascita del figlio: niente Napoli-Juventus

Sono stato molto vicino a cambiare maglia. O almeno questa era l'intenzione del club e io ne ero a conoscenza. Abbiamo aspettato fino all'ultimo minuto. Ma adesso sono qui, in un club che mi ha trattato bene. Sono davvero felice e a mio agio. L'arrivo di Sarri ha agevolato la mia permanenza. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che poteva insegnarmi cose nuove, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK