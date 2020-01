I giallorossi sono a un passo dal 21enne blaugrana che non è stato nemmeno convocato da Quique Setién per la partita contro il Valencia.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 02:59 | aggiornato 25/01/2020 03:04

La Roma - riporta Sky Sport - si è assicurata Carles Perez del Barcellona. Lo spagnolo classe 1998 è l'esterno offensivo scelto dal direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi per sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo, che resterà a lungo ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Una trattativa, questa tra la Roma e il Barça, decollata nelle ultime ore e che presto potrebbe essere ufficializzata. La formula scelta per il trasferimento del 21enne, che in stagione ha collezionato 13 presenze, 3 gol (di cui uno contro l'Inter in Champions League) e 3 assist, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il tecnico dei catalani Quique Setién non ha neanche convocato il giocatore per la sfida contro il Valencia, a testimonianza di come l'affare sia praticamente concluso. Perez dovrebbe arrivare in Italia nel corso della prossima settimana per visite mediche e firma sul contratto.