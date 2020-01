L'esterno del Wigan prenderà il posto lasciato libero in organico da Ricardo Rodriguez.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 13:56 | aggiornato 25/01/2020 14:00

È stato scelto il sostituto di Ricardo Rodriguez per la corsia sinistra rossonera. Il Milan si appresta a concludere un altro colpo di calciomercato in questa sessione invernale. Il club rossonero ha individuato nello statunitense Antonee Robinson del Wigan il prossimo innesto per ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez in organico, un ruolo occupato fino a poco tempo fa dallo svizzero, che si trasferirà a breve al Fenerbahce (proprio ieri la federcalcio turca ha dato l'ok alla riapertura delle operazioni in entrata).

Con i circa 6 milioni che saranno incassati da questa cessione, il Milan si presenterà in Inghilterra per acquistare l'americano (con cittadinanza inglese) classe 1997, valutato circa 12 dal suo club di Championship.

Calciomercato Milan, in arrivo Antonee Robinson dal Wigan

Per quanto riguarda l'operazione di calciomercato si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, in modo tale che la società rossonera abbia la possibilità di valutare adattamento e opportunità di investimento - il giocatore è stato frenato in passato da problemi fisici, in particolare alla cartilagine del ginocchio nella stagione 2015/16 - nel corso di questa seconda parte di campionato, mettendo a disposizione di Pioli una valida alternativa nel caso in cui Theo Hernandez avesse bisogno di rifiatare.