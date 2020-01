Calciomercato Milan, l'agente di Piatek a colloquio con la dirigenza

L'agente a colloquio per capire qual è la posizione dell'attaccante in rosa.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 21:10 | aggiornato 25/01/2020 21:15

Non sta attraversando una bella stagione, Krzysztof Piatek, attaccante rossonero che è passato in secondo piano da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia del Milan. Solo 4 reti segnate in campionato su 18 presenze totali, numeri ben lontani da quelli dello scorso anno, quando il polacco arrivò a quota 30 reti in stagione, con la maglia del Milan e del Genoa.

Adesso che lo svedese è tornato a Milano, Piatek sta trovando sempre meno spazio. A Brescia, infatti, non è neanche entrato in campo. Per capire quali sono i piani per il futuro e soprattutto per cercare la soluzione migliore per entrambe le parti in causa, oggi l'agente dell'attaccante ha incontrato la dirigenza rossonera. Un colloquio con Boban, Maldini e Massara per capire qual è la situazione di Piatek in rosa, riporta Sky Sport, e cercare una soluzione. Nei giorni scorsi Aston Villa e Tottenham si sono interessate alla situazione del giocatore, ma le trattative non sono decollate.