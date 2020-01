I due club stanno lavorando a uno scambio alla pari dei due terzini: trattativa in stato molto avanzato.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 02:43 | aggiornato 25/01/2020 02:48

Juventus e PSG potrebbbero a breve ufficializzare uno scambio in questa sessione di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, Mattia De Sciglio (classe 1992, 27 anni compiuti lo scorso 20 ottobre) sta per lasciare i bianconeri e volare a Parigi, mentre Layvin Kurzawa (27enne nato il 4 settembre 1992) è in procinto di fare il percorso inverso.

Si tratterebbe di uno scambio alla pari, senza l'aggiunta di un conguaglio economico a favore di una delle due società, con protagonisti due giocatori che in questa prima metà di stagione non hanno trovato molto spazio. De Sciglio ha infatti collezionato appena 9 presenze, Kurzawa 14. La trattativa è in fase avanzata e già nel weekend si potrebbe arrivare a una conclusione positiva dell'affare.