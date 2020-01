Il centravanti norvegese è arrivato già a quota 5 in appena 59 minuti disputati in Bundesliga.

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 12:21 | aggiornato 25/01/2020 12:26

Mostruoso, impressionante, letale. Sono finiti gli aggettivi per descriverlo, non resta che ammirarlo estasiati. Erling Haaland continua a segnare, in modo ossessivo-compulsivo, a prescindere dalla maglia che indossi o dalla competizione in cui giochi. Non ha affatto risentito del passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund, neanche per sogno.

In 59 minuti complessivi giocati con la maglia del club tedesco in Bundesliga, l'attaccante norvegese ha già realizzato 5 gol, per una media pazzesca di una rete ogni 11 minuti e 48 secondi (!). Anche ieri contro il Colonia, nella sua seconda presenza con il Borussia Dortmund, è riuscito a segnare una doppietta (dopo la tripletta all'esordio contro l'Augusta).

Borussia Dortmund-Colonia: Haaland da urlo, doppietta in 25'

Nessuno nella storia della Bundesliga era mai riuscito a segnare 5 gol nei suoi primi 57 minuti giocati nel campionato tedesco. Erling Haaland ce l'ha fatta e non c'è da stupirsi poi così tanto. L'ex Salisburgo sta riscrivendo diverse pagine di storia del calcio, con le sue medie realizzative da fenomeno. Anche nella seconda apparizione con la divisa del BVB lo ha confermato.

Nel 5-1 rifilato al Colonia nella 19esima giornata, un successo che tra l'altro ha consentito di agganciare il Bayern Monaco, attualmente secondo a -4 dal Lipsia capolista, il centravanti ha segnato le reti del 4-1 e 5-1, dopo che Guerreiro (al 1'), Reus (al 29'), Sancho (al 48') avevano messo al sicuro il risultato, e Uth al 65' aveva tentato di rimettere in corsa gli avversari. Non c'è stato niente da fare. Purtroppo per lui e per il Colonia poco dopo è entrato Erling...