Atalanta, Gasperini: "Se giochiamo sempre così, siamo tra le grandi"

di Redazione Fox Sports - 25/01/2020 22:53 | aggiornato 25/01/2020 22:58

È un Gasperini raggiante quello che commenta la prestazione della sua Atalanta sul Torino, vittoriosa per 3-0, ai microfoni di DAZN:

È stato un primo tempo straordinario. La sconfitta di lunedì con la SPAL ha lasciato il segno, i ragazzi volevano fare una prestazione importante, il primo tempo è stato notevole. Queste partite non sai mai come interpretarle quando sei in vantaggio 3-0. Quest'anno ci è capitato diverse volte, a Roma con la Lazio sembrava stravinta e invece. Il Torino ha avuto due occasioni abbastanza clamorose per fare gol e poi quarto e quinto gol in un attimo. Il secondo tempo è stata un'altra gara.

Sui singoli e il gol di Gosens:

Lui ha fatto altri gol simili, ad esempio in Europa League. Noi prepariamo i calci piazzati, che qualche anno fa erano la nostra forza. Adesso non riusciamo più a segnare su palla inattiva e poi magari facciamo questi gol. Forse dobbiamo preparare meno gli schemi e fare più questi gol così.

Sulla situazione attuale:

Per noi non è facile esprimerci con continuità. Siamo alti in classifica, se giocassimo sempre così giocheremmo a fianco alle primissime. Dobbiamo essere contenti così. A volte non riusciamo a esprimerci, ci prende un calo nervoso o fisico. Capita invece molto spesso di riuscire a giocare anche con le grandi molto bene. Forse se Muriel avesse segnato il rigore di Milano rispetto a quello di oggi sarebbe stato meglio.

Sulla preparazione verso il Valencia, avversario di Champions:

Fino ad adesso sinceramente non ci abbiamo pensato molto. Anche loro hanno avuto alti e bassi, oggi hanno vinto col Barcellona. È chiaro che quella per noi sarà una partita fondamentale, già l'andata a Milano, una gara che aspettiamo. Non ci abbiamo ancora pensato ma abbiamo ancora qualche partita, per fortuna, che toglie l'attenzione sul Valencia. È indubbio però che l'aspettiamo con grande voglia.

Sul ritorno e il gol di Zapata e la prestazione di Ilicic: