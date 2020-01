Le parole del tecnico dei granata alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 13:58 | aggiornato 24/01/2020 19:04

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta valida per la 21esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa l'allenatore del Torino Walter Mazzarri:

L'Atalanta è una realtà da anni, mettono in difficoltà chiunque. I tre attaccanti forse sono i migliori della Serie A insieme ad altri due. Tutti gli altri sono giocatori di passo, fisico, agonismo e tecnica. Gasperini e la società sono stati bravi a scegliere bene i giocatori e a farli diventare bravi tecnicamente. Quindi complimenti. Noi faremo di tutto per contrastarli con il nostro calcio. Ogni partita è una storia a sé. Servirà una partita eccezionale

Su Verdi:

Lui la mia fiducia ce l’ha e ha anche quella dei compagni. A volte un giocatore generoso va aiutato. Gli ho detto di fare le cose semplici, a volte vuole strafare. Poi è sensibile e non è tranquillo. Deve giocare semplice e trovare continuità. Deve stare tranquillo e giocare per la squadra, dando una mano ai compagni. Da un giorno all’altro vedremo un giocatore più sicuro di sé. Serve un episodio che faccia cambiare il momento. Mi è successo già in passato e si supera questo momento in questo modo

Su Millico:

Ha dimostrato di essere pericoloso e pronto, quando lo metterò dovrà fare lo stesso. Ansaldi e Baselli? Speravo di recuperarli entrambi, ma non ce l'abbiamo fatta. Non conosciamo ancora i tempi per riaverli a disposizione

Sulla gara di Coppa Italia col Milan: