Roma-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Occhi puntati sul derby della Capitale domenica alle 18.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 02:00

Roma-Lazio è il derby della Capitale valido per la 21ª giornata di Serie A in programma domenica 26 gennaio alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Fonseca arriva al match dopo la vittoria per 3-1 ottenuta nell’ultimo turno in casa del Genoa, mentre la Lazio ha superato la Sampdoria per 5-1 nell’ultimo turno.

Roma-Lazio: probabili formazioni

La difesa della Roma torna a respirare con Kolarov e Florenzi recuperati dopo le squalifiche. In fase di valutazione Mkhitaryan e soprattutto Perotti, ma sono pronti Under e Kluivert.

Inzaghi può sorridere perchè Correa è recuperato, anche se dovrebbe accomodarsi in panchina. Torna anche Lulic sulla sinistra, mentre in difesa Luiz Felipe ancora titolare.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Roma-Lazio in TV e streaming

Roma-Lazio viene trasmessa in TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se siete in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.