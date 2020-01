L'ex capitano della Roma ha messo il "Mi piace" su un post Instagram del portiere bianconero dopo la vittoria della Juve in Coppa Italia.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 14:36 | aggiornato 24/01/2020 14:41

Prima c'era stato il "like" alla possibile cessione di Florenzi, poi quello al post di auguri di Bobo Vieri per i 120 anni della Lazio. Sembra quasi fuori controllo l'account Instagram di Francesco Totti, che adesso ha offerto un nuovo aggiornamento.

L'ultimo mi piace "discutibile" dell'ex capitano giallorosso è quello sul messaggio pubblicato da Buffon dopo la vittoria della Juventus sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: "Avanti tutta anche in Coppa Italia".

Totti mette il like a Buffon

Inevitabile che il tutto abbia fatto discutere nell'ambiente giallorosso e tra i suoi tifosi, sempre più confusi da questa attività sui social network di Francesco Totti. Non manca invece chi lo difende a prescindere contando sulla sua buona fede, ricordando in parte la smentita arrivata dallo stesso ex calciatore dopo il caos mediatico generato a seguito del like sulla potenziale cessione di Florenzi, così come l'ottimo rapporto tra Totti e Buffon, che ha prodotto anche in passato tantissimi like sui post del portiere bianconero.