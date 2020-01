L'attaccante pubblica un video su Instagram in cui mostra come stia procedendo la riabilitazione.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 18:18 | aggiornato 24/01/2020 18:23

Nel giorno in cui si diffonde la notizia di un interesse del Monaco nei suoi confronti, Dries Mertens tranquillizza i tifosi del Napoli e pubblica un video su Instagram in cui mostra come stia procedendo la riabilitazione. Ai box da dicembre per un problema agli adduttori che gli ha fatto saltare cinque partite tra campionato e Coppa Italia, l'attaccante belga ha scritto:

Sto lavorando duramente per tornare in campo il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal prato verde ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per l'aiuto che quotidianamente mi danno

Classe 1987, il belga ha un contratto col Napoli in scadenza a giugno e in questi giorni sta parlando con il club partenopeo per trovare un accordo sul rinnovo. In questa stagione ha collezionato 22 presenze, 9 gol e 4 assist.