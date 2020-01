Napoli-Juventus: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Il match del San Paolo chiude la 21ª di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 02:00

Napoli-Juventus è la gara che chiude la 21ª giornata di Serie A, in programma domenica 26 gennaio alle 20.45. La squadra di Gattuso arriva al match dopo la sconfitta per 2-0 subita contro la Fiorentina nella scorsa giornata. Una vittoria, invece, per la compagine di Sarri che ha superato 2-1 il Parma.

Napoli-Juventus: probabili formazioni

Gattuso continua a monitorare le condizioni di Allan, Koulibaly e Mertens. Potrebbe giocare dal 1' Lobotka a centrocampo, mentre confermato Ospina in porta.

Sarri recupera Alex Sandro per l'out di sinistra e anche Bentacur dopo la squalifica. L'uruguaiano subito in ballottaggio con Rabiot per una maglia da titolare. Ancora dubbi tra Ramsey e Higuain ma dovrebbe essere il primo a spuntarla, con l'argentino pronto a subentrare.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Napoli-Juventus in TV e streaming

Napoli-Juventus viene trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere in streaming il match del San Paolo è sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV.