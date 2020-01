Le parole di Andrea Dovizioso a margine della presentazione della nuova Ducati.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 08:41 | aggiornato 24/01/2020 08:46

La Ducati 2020 è stata ufficialmente presentata. A margine della presentazione tenutasi in quel di Bologna a Palazzo Re Enzo, ha parlato così a Sky Sport Andrea Dovizioso, pilota della Casa di Borgo Panigale insieme a Danilo Petrucci:

Il pilota da battere è ancora Marc Marquez, ma sulla carta siamo almeno in 5 o 6 piloti a poter vincere il campionato (partirà l'8 marzo in Qatar, ndr). Marquez parte favorito, ma nessuno è imbattibile e noi lavoriamo al massimo per dimostrarlo

Sul lavoro da fare:

Dobbiamo ancora lavorare con il materiale utilizzato a fine 2019 perché non abbiamo finito lo sviluppo. Attenzione alle gomme, saranno un fattore chiave. Dopo gli ultimi tre anni in cui abbiamo sofferto molto vogliamo cercare di approcciare il Mondiale con maggior tranquillità. A fine 2018 eravamo davvero molto veloci, quindi c'era tanta aspettativa, ma poi nel 2019 ci siamo trovati un Marquez molto più forte dell'anno precedente, e abbiamo vissuto un'annata difficile. Non conta nulla "sparare" adesso, in questo momento dobbiamo restare tranquilli e prepararci al meglio

Sulla scorsa stagione:

L'anno scorso abbiamo fatto un'altra bellissima stagione, pur con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, ma vogliamo migliorare. Ripeto, dobbiamo ancora provare il materiale nuovo arrivato dopo Valencia, i test saranno fondamentali per definirlo. Arriveranno ulteriori pezzi nuovi, non abbiamo ancora chiara la nostra base. E questo può fare la differenza, perché non è facile fare le scelte giuste

Sulla parola "undaunted" presente sulla sua nuova tuta:

In Italia possiamo tradurlo come stai ben dritto, imperterrito, concentrato verso l'obiettivo, che è quello di vincere il Mondiale

