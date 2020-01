Manchester United, Solskjaer in bilico: per la panchina spunta Allegri

Manchester United, Solskjaer in bilico: per la panchina spunta Allegri

Stiamo provando a fare qualcosa sul mercato ma non ci sono soluzioni rapide, non compreremo otto o dieci giocatori.

Si devono gettare delle basi con una cultura ben precisa. Il gruppo ha un buon nucleo di giocatori che credono in ciò che stiamo facendo. A volte devi abbattere tutta la casa, non solo togliere il tetto, e anche se nei giorni di pioggia vorresti un tetto sopra la testa, non possiamo nasconderci.

Ci ha messo a quattro anni a costruire la sua squadra e ora stanno andando bene. Non possiamo reagire a tutte le critiche. Ci saranno sempre: si devono accettare e si deve essere più forti mentalmente. Io lo sono, il club lo è. Lo staff è molto forte mentalmente e crediamo fortemente in ciò che facciamo. Ho piena fiducia. Quando inizi qualcosa ti attieni al piano. Non cambierò tra sei, nove o dieci mesi credendo di lavorare in un modo diverso.

Tante polemiche e dubbi sul lavoro di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United, ma la dirigenza dei Red Devils sembra orientata a proseguire con il tecnico norvegese. La squadra è attualmente quinta, a 6 punti dal quarto posto e reduce da due sconfitte consecutive in Premier League , l'ultima, pesantissima, all'Old Trafford contro il Burnley, un qualcosa che non accadeva addirittura dal settembre del 1962.

