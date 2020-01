Inter-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Nerazzurri che ospitano i sardi per il lunch match della 21ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 02:00

Inter-Cagliari è il match in programma a San Siro domenica 26 gennaio alle 12.30 e valido per la 21ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano dopo il pari per 1-1 ottenuto contro il Lecce al Via del Mare, mentre il Cagliari ha pareggiato 2-2 in casa del Brescia nell’ultimo turno.

Inter-Cagliari: probabili formazioni

Resta l'apprensione per Brozovic, ma la distorsione alla caviglia non permette al croato di essere tra i convocati per il Cagliari. In mediana ci sarà dunque Borja Valero con Sensi e Barella. Out Candreva per squalifica, Young ci prova per avere subito una maglia da titolare.

Maran deve fare i conti con la squalifica di Pisacane, ma Mattiello e Cacciatore sono rientrati in gruppo giovedì e sono convocabili. Probabile Walukiewicz dal primo minuto insieme a Klavan. A centrocampo Nainggolan confermato dietro Joao Pedro e Simeone, mentre Rog e Cerri non ci saranno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Dove vedere Inter-Cagliari in TV e streaming

Inter-Cagliari viene trasmessa in diretta TV da DAZN, essendo il lunch match della 21ª giornata. Per vedere il match in streaming è sufficiente collegarsi a DAZN tramite sito web o app per dispositivi mobili. In alternativa, se avete attivato l’offerta congiunta Sky-DAZN, potete vedere il match sul canale 209 del satellite.