In una lunga e divertente intervista concessa a fantacalcio.it, l'attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa, autore di una doppietta nell'ultima giornata di Serie A contro il Cagliari, ha raccontato la sua passione per il fantacalcio, rivelando di essersi acquistato nel corso della sua asta (decisamente molto particolare e numerosa) con gli amici:

Sì, mi sono acquistato, non vedevo l'ora. Noi facciamo un'asta a busta chiusa, siamo in quaranta ed i primi sette che fanno l'offerta migliore prendono quel calciatore. Non c'era molta fiducia in me, mi sono preso con il minimo di crediti.