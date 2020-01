Questa per Edwin Straver era la terza partecipazione alla Dakar. Nella caduta, avvenuta a bassa velocità (circa 50 km/h), l'olandese si è procurato la frattura di una vertebra cervicale. Immediatamente è stato soccorso da un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Riyadh. Successivamente il 48enne è stato portato in Olanda, dove oggi ha smesso di lottare. Si tratta della seconda vittima nella Dakar 2020 dopo il portoghese Paulo Goncalves, caduto nel corso della settima tappa.

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Edwin Straver, motociclista olandese di 48 anni che lo scorso 16 gennaio era caduto durante la penultima tappa della Dakar 2020 da Shubaytah a Haradh. Straver ha lottato per giorni ma oggi si è arreso in ospedale a causa delle ferite riportate. A dare la notizia del decesso è stata l'organizzazione della Dakar su Twitter:

