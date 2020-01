Il Cultural Leonesa, squadra di terza divisione spagnola, passa il turno contro i ragazzi di Diego Simeone.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 10:52 | aggiornato 24/01/2020 10:57

A sorpresa l'Atletico Madrid viene eliminato dalla Coppa del Re. La squadra di Diego Simeone è stata clamorosamente sconfitta in casa del Cultural Leonesa, formazione della terza divisione spagnola (la Segunda Division B, equivalente della nostra Serie C), nella sfida dei sedicesimi di finale.

I padroni di casa si sono imposti 2-1 ai tempi supplementari in rimonta, dopo l'iniziale vantaggio dell'Atletico Madrid al 62' con Correa: a segno Castaneda (83') e Benito (108'), per una vera e propria impresa.

Atletico Madrid eliminato in Copa del Rey

Una figuraccia per l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che al termine dell'incontro si è preso tutte le responsabilità:

La responsabilità di questa sconfitta è da attribuire esclusivamente a me. Non doveva succedere una cosa del genere. Non abbiamo messo in campo la cattiveria giusta, i nostri avversari hanno avuto l’ambizione e il desiderio di centrare un risultato storico. Congratulazioni a loro. Da domani dovremmo guardarci negli occhi.

Per quanto riguarda gli altri risultati, non sono mancate sorprese visto che sono stati eliminati anche il Celta Vigo, battuto in casa del Mirandes 2-1 ai supplementari e l'Eibar, che si è arreso 3-1 sul campo del Badajoz. Avanza invece il Leganes con il successo per 1-0 in casa dell'Ebro.