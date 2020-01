I giallorossi sono a un passo dal centrocampista dell'Elche classe 1998: sarà pagato 5 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 24/01/2020 12:53 | aggiornato 24/01/2020 15:58

La Roma è vicinissima a Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe 1998 in forza all'Elche, squadra che occupa la nona posizione in Liga 2 (la seconda divisione iberica). Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo l'infortunio di Amadou Diawara il direttore sportivo dei giallorossi Gianluca Petrachi si è tuffato sul calciomercato assicurandosi Villar, che costerà 5 milioni di euro.

Una cifra che la società capitolina verserà nelle casse dell'Elche non appena sarà scaduto il diritto di prelazione sul cartellino detenuto dal Valencia. Villar, che è nel giro della nazionale Under 21 della Spagna, è un giocatore abituato a muoversi in una mediana a due, da vertice basso o da interno, dotato inoltre di buone capacità di inserimento. Fonseca lo aspetta per farlo crescere ancora.